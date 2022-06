Une palette sur mesure pour le roquefort Société

Un milieu frais et humide, des bacs de transport aux dimensions particulières, un niveau hygiénique élevé, des circuits logistiques courts, des transpalettes de petite taille … : le roquefort Société a ses exigences que les palettes se doivent de respecter. Afin d’assurer la manutention de son célèbre fromage dans les caves naturelles de l’Aveyron, où il est affiné durant trois mois, la Société des Caves a confié à Craemer la fabrication de ses nouvelles palettes. Elles remplacent le parc existant. L'entreprise a choisi le modèle CS1 de Craemer, plus exactement une version adaptée, créée sur mesure par l’injecteur allemand pour répondre à ses besoins. La taille, en premier lieu, a été modifiée. Grâce à ses dimensions de 815 x 1200 mm, la palette peut accueillir les 49 bacs spécifiques servant au transport des roqueforts de l’endroit où ils sont fabriqués jusqu’à l’atelier de conditionnement après l'affinage. Pour sécuriser leur maintien, Craemer a doté sa palette de rebords extérieurs renforcés de 7 mm.

Charge verticale

Des renforts ont également été rajoutés sur toute la structure, afin de garantir une meilleure résistance à la charge verticale. En Inox, ils ne souffrent pas des conditions particulièrement humides des caves naturelles d’affinage. Les semelles chanfreinées des deux côtés facilitent le passage des fourches des transpalettes, et en particulier du petit transpalette électrique utilisé par le fromager. « Craemer est le seul fournisseur à avoir répondu à notre cahier des charges et à nous proposer un modèle de palettes sur-mesure répondant parfaitement à nos besoins. » explique Francis Bousquet, responsable affinage et conditionnement de la Société des Caves. L’hygiène n’a pas été oubliée. Cette palette se caractérise par son plancher presque plein, facilitant le nettoyage. Des perforations facilitent l’écoulement de l’eau et permettent un stockage à l’extérieur. Enfin, la couleur, vert foncé, s’accorde parfaitement avec l’identité visuelle de la Société des Caves qui, pour mémoire, utilise un emballage de même couleur. Fabriquées d’un bloc sur de puissantes presses à injection, les palettes C1 sont constituées de polyéthylène haute densité (PEhd). Craemer garantit une durée de vie allant au-delà de 10 ans avec des taux de rotation élevés. « En fin de vie, les palettes sont reprises par Craemer et entièrement recyclées puisqu’en matière vierge. Cela est très important et répond aux objectifs de notre politique RSE. » souligne Francis Bousquet. Au total ce sont 15 000 palettes C1 qui font leur entrée progressive chez la Société des Caves pour assurer la manutention de 10 000 tonnes de roquefort par an.