Une palette RSE en PSE !

Est-elle solide, résistante, recyclable?

Les idées reçues contre le polystyrène expansé sont légion. La meilleure façon de démontrer les choses est de pouvoir les prouver, sans enjoliver. C’est d’ailleurs pourquoi il est important de préciser que la palette en polystyrène expansé n’a pas vocation à remplacer la palette bois. Elle offre une alternative pour des utilisations spécifiques.

Adaptée aux secteurs d’activité les plus variés, tels que le bâtiment, la logistique & distribution, l’industrie pharmaceutique, le transport aérien & maritime… la palette Eurolight® a plus d’un tour dans ses plots.

Les principaux bénéfices de cette palette sont des bénéfices humains

En effet, cette palette ultralégère (de 1,4 kg à 3,9 kg selon le modèle) offre un confort d’utilisation et de manipulation optimal pour les opérateurs. Elle permet de diminuer les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) liés au port de charge et également de supprimer les risques mécaniques (chutes, coupures, échardes...). Un autre atout à ne pas négliger: le matériau employé permet d’atténuer les bruits impulsifs liés aux claquements des palettes au sol.

Un deuxième volet plus qu’important de la RSE est le volet environnemental.

Le polystyrène expansé n’est pas forcément le premier matériau auquel on pense quand on parle environnement, et pourtant!

Tout en préservant l’environnement

Cette palette est mono-matériau, ce qui dans un premier temps facilite le recyclage en fin de vie. Composée seulement de 2 % de matière et 98 % d’air, elle intègre également 20 % de matière recyclée. Elle permet la réduction des emballages superflus (plaques martyres, intercalaires cartons…). Et bien sûr, elle est 100 % recyclable grâce au programme Knauf Circular® qui assure la collecte en fin de vie, le recyclage et la réintégration dans une nouvelle production.

Si ces bénéfices humains et environnementaux ne vous ont pas encore convaincus, il reste des petits bonus pour ces palettes. La préhension est bien sûr possible par transpalette manuel, électrique et chariot élévateur. Pas de détérioration en cas de gerbage des unités de manutention.

Elle est en adéquation avec les normes phytosanitaires (pas de traitement NIMP15) et fabriquée en France !

Et pour être totalement transparents avec vous, nous vous donnons aussi quelques points de vigilance pour une utilisation optimale: la préhension doit être prudente en évitant les coups de fourches dans les plots et en évitant de faire glisser et pousser les palettes au sol. Et pour le stockage: en intérieur ou sous un abri à l’extérieur !

Prêt.e à tenter l’expérience? Contactez-nous pour un RDV test !

Contenu proposé par KNAUF INDUSTRIES