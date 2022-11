Une nouvelle XL 106 et un nouveau record pour Heidelberg

Le rôle d’un leader consiste à pousser la barre toujours plus haut … pour prendre de l’avance sur la concurrence. C’est ce que semble avoir fait Heidelberg avec la nouvelle version de la Speedmaster XL 106, sa presse offset pour feuilles de format 70 x 100 cm, utilisée dans le secteur de l’emballage pour imprimer des étuis en carton. La machine atteint une vitesse de production de 21 000 feuilles par heure ce qui en fait la presse offset la plus rapide au monde selon Heidelberg. Le constructeur allemand vise les cartonniers qui demandent des rendements élevés et une automatisation de bout en bout de ligne avec un objectif de production de plus de 100 millions d'exemplaires de boîtes pliantes par an. Pour parvenir à ce record, l’entreprise basée à Wiesloch-Walldorf (Allemagne) a amélioré près de 200 composants de la machine. Par exemple, deux servomoteurs entraînent désormais directement le margeur et, à la réception, le poids des barres de préhension a été réduit pour travailler plus facilement à hautes vitesses.

Un amortissement de deux ans

Par rapport à la précédente version - affichant une vitesse de 18 000 feuilles par heure - la nouvelle XL 106 représente une augmentation de 8 à 10 % du rendement net et - à condition d'utiliser tout le potentiel de productivité - un amortissement en deux ans environ. La première machine a été vendue à Cardbox Packaging qui a participé au développement en tant que bêta-testeur. Cette entreprise, qui est basée à Wolfsberg (Autriche) et emploie 250 personnes, fabrique des emballages en carton pour l’alimentaire, les boissons, le tabac, les cosmétiques et la santé. « La concurrence est féroce sur le marché international de l'emballage. Nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité, de fiabilité et de respect des délais de livraison. Une productivité élevée et constante est un facteur concurrentiel essentiel à cet égard », a indiqué Roland Schöberl, directeur général de Cardbox Packaging.

Après la phase de démarrage, la presse installée à Wolfsberg va maintenant être « poussée » pour atteindre son maximum de capacité. « Nous nous attendons à ce qu'elle nous apporte une forte augmentation de la productivité », indique le dirigeant. À la fin de l'année, la ligne sera complétée par deux systèmes de découpe MK Mastermatrix à haut rendement qui viennent également d'être lancés. La production en série de la XL 106 devrait commencer à l'automne 2023. D’autres installations pilotes devraient être effectuées au cours des prochains mois.