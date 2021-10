Une nouvelle vidéo dévoile The Link, le futur siège XXL de TotalEnergies

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Groupama Immobilier La tour la plus haute de France en 2025 sera le siège social de TotalEnergies.

Coup d'envoi pour le chantier de The Link, le futur siège de TotalEnergies ! Vinci Construction vient de lancer les travaux des fondations du bâtiment dessiné par l’architecte Philippe Chiambaretta (PCA-Stream), et exploité par Groupama Immobilier. La livraison des deux buildings, reliés par une trentaine de passerelles (et unis par une base commune sur trois étages), est prévue pour 2025. Coût estimé du projet : autour d'un milliard d'euros.

La plus grande aile dominera la "skyline" de La Défense (Hauts-de-Seine), et deviendra la tour plus haute de France (244 mètres de haut). Le bâtiment regroupera des salariés qui travaillent aujourd'hui sur les tours Michelet et Coupole, vieillissantes.

A l'occasion du coup d'envoi du chantier, les promoteurs du projet ont dévoilé de nouvelles images du rendu du futur site. Une vidéo repérée par nos confrères du Moniteur, à découvrir ci-dessous.