Une nouvelle séance calme se profile en Europe

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture et les investisseurs devraient rester prudents dans l'attente des prochaines étapes pour l'adoption d'un accord permettant d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

Les premières indications disponible indiquent une progression de 0,04% pour le CAC 40 parisien, de 0,08% pour le Dax à Francfort et un recul de 0,06% pour le FTSE à Londres.

Les places européennes ouvertes lundi ont fini en légère baisse, le soulagement provoqué par l'accord provisoire conclu entre la Maison blanche et le président de la Chambre des représentants ayant rapidement cédé la place aux incertitudes sur l'adoption du texte par un Congrès divisé.

L'accord pourrait être examiné dès mercredi par la Chambre des représentants.

"Il est toujours possible que les républicains les plus intransigeants votent contre l'accord. L'affaire n'est pas encore réglée", a déclaré Tai Hui, stratège en chef chez JPMorgan Asset Management. "Le marché reste dans l'expectative."

La secrétaire d'Etat au Trésor Janet Yellen a estimé la semaine dernière que le pays pourrait manquer à ses obligations de paiements d'ici le 5 juin si les élus du Congrès ne se mettent d'accord dans les temps.

A WALL STREET

Fermée lundi pour cause de "Memorial Day", la Bourse de New York pourrait ouvrir mardi en légère hausse, signalent les contrats à terme sur les indices de référence.

EN ASIE

Après avoir atteint en séance lundi un nouveau plus haut depuis 33 ans, le Nikkei à la Bourse de Tokyo continue sa marche en avant et gagne 0,41%.

En revanche, les marchés chinois cèdent du terrain, toujours pénalisés par la faiblesse du rebond économique. L'indice PMI manufacturier officiel pour le mois de mai sera publié mercredi et l'activité s'est probablement contractée, selon une enquête Reuters auprès d'économistes.

L'indice CSI 300 recule de 1% et le SSE Composite de Shanghai de 0,88%.

TAUX

Sur le marché obligataire américain, fermé lundi pour un jour férié, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans perd plus de six point de base, autour de 3,762%, les opérateurs saluant l'accord de principe sur le plafond d'endettement public des Etats-Unis.

CHANGES

Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence, proche du pic de deux mois touché vendredi avec les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les statistiques ont montré vendredi une augmentation plus importante qu'attendu de la consommation des ménages aux Etats-Unis et une accélération de l'inflation PCE, ce qui pourrait amener la Fed à maintenir ses taux à un niveau élevé pendant un certain temps.

L'euro est stable, à 1,0687 dollar.

PÉTROLE

La craintes d'une hausse des taux d'intérêt américains et du maintien par l'Opep+ - qui se réunit dimanche - d'un objectif de production inchangé pèsent sur le marché pétrolier.

Le Brent perd 0,57% à 76,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,4% à 72,38 dollars.

