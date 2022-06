Une nouvelle organisation pour Ishida Europe et sa filiale française

Terminé, les filiales par pays, place à une organisation avec deux macrorégions, l’une couvrant le sud-ouest de l’Europe et l’autre le nord-est. En transformant son réseau continental, Ishida veut renforcer la proximité avec ses clients et améliorer son développement dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique (Emea). Deux directeurs généraux régionaux ont été nommés par le constructeur japonais qui, pour mémoire, opère en Europe à partir de son siège de Birmingham (Royaume-Uni) où 80% des machines destinées à ce marché sont assemblées. Ils auront des compétences élargies, leur mission allant de la vente aux services en passant par les projets. En charge de la zone Sud-Ouest, Ryan Jones est nommé directeur général régional. Il dirigera et coordonnera toutes les filiales situées dans cette partie du monde, y compris en France, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, avec pour mission de développer davantage les pays du sud de l’Europe, en particulier l'Espagne et l’Italie.

Filiale française

Mathieu Granier est nommé directeur général des ventes pour la France et l'Afrique du Nord. Il succède à Peter Friis Mortensen qui a dirigé la filiale française pendant quinze ans, à partir de 2007. Avant de rejoindre l’entreprise en 2020, Mathieu Granier a occupé le poste de directeur régional des ventes chez Schindler, où il est resté deux ans et demi. Auparavant, il exerçait des fonctions similaires chez Esab et Lincoln, deux spécialistes du matériel de soudage. Ishida France, qui emploie 38 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. L’entreprise est notamment présente dans l’Hexagone dans les secteurs de la volaille, des produits laitiers et de la boulangerie avec des peseuses associatives, des rayons X, des trieuses pondérales et des operculeuses.

Fondé à Kyoto, au Japon, en 1893, et toujours détenu par la famille du fondateur, Ishida est le leader mondial des peseuses associatives. L’entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars avec un effectif de 3500 personnes.