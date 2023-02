Une nouvelle opération de croissance externe pour le groupe Vacher

Entre artisanat et industrialisation, le métier de formiste évolue. Et il se professionnalise toujours plus. Un formiste, pour mémoire, fabrique les « formes de découpe », à savoir les outillages constitués de plaques de bois sur lesquels sont positionnés des lames et des filets en acier permettant de couper et de rainer les feuilles en carton. Un métier assez méconnu, mais fondamental dans l’industrie de l’emballage en carton, qu’il s’agisse de carton plat ou de carton ondulé puisque sans ces dispositifs il serait impossible d’obtenir des étuis, des boîtes, des coffrets, des présentoirs et toute autre forme de contenant cellulosique. Basé à Saint-Just-Saint-Rambert, dans la Loire, Vacher figure parmi les leaders nationaux de cette spécialité. Et il se développe…

