Une nouvelle identité et de nouveaux locaux pour MG Tech

Que de changements en cette période post-Covid pour MG Tech! Le constructeur de machines pour la fin de ligne emballage, qui produit entre autres des encaisseuses, des palettiseurs et s’est lancé plus récemment dans les véhicules de guidage automatiques (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR), réunit ses quatre sites français, issus d’opérations de rachat successives, sous la même entité juridique. Dans le détail, MG Tech La Chapelle, situé aux Achards en Vendée, MG Tech Angers basé à Champtocé-sur-Loire (Maine-et-Loire), ainsi que ID Pack et MG Tech Handling, tous deux implantés à Val-d’Izé (Ille-et-Vilaine), deviennent MG Tech France. C'est aussi l'occasion de faire le distinguo avec la première filiale du groupe à l’étranger, qui a été créée en juillet 2022 au Canada.

