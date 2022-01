Une nouvelle boutique et de nouveaux modèles économiques pour LivingPackets

Le showroom est situé rue d'Aboukir, dans le deuxième arrondissement à Paris. Il accueille, à l'étage, les bureaux de l'entreprise.

2022 sera l’année de la montée en puissance de la Box ! Denis Mourrain, directeur général de LivingPackets, la start-up française qui a conçu cet emballage réutilisable et connecté, en est certain. Il est vrai qu’après les multiples présentations à la presse, les tests (réussis) avec Orange, Boulanger et autres SFR, et, bien sûr, l’étape industrielle qui a permis de valider le processus de fabrication dans une usine ultra-automatisée à Nantes (Loire-Atlantique), il était temps de passer à la commercialisation. La Box n’a vraiment rien d’un emballage ordinaire. Emballages Magazine s’est fait plusieurs fois l’écho de cette boîte pliable en polypropylène (PP) à calage intégré. Destinée à l'e-commerce, et plus particulièrement aux objets d’une certaine valeur comme les téléphones portables, les montres, les ordinateurs ou les textiles, elle apporte une multiplicité de fonctions allant du positionnement GPS à l’enregistrement des chocs en passant par le suivi de la température et de l’hygrométrie. Unique dans son genre, son écran à cristaux liquides est capable d’afficher des informations logistiques, d’adresser un message sonore ou vidéo au destinataire et même de lui permettre d'effectuer une transaction financière. Difficile de faire mieux en termes d’expérience utilisateur… Mais les temps sont durs et, entre la crise sanitaire et celle des composants, l’entreprise a décidé de réorienter ses choix stratégiques.

Envois critiques

Une première décision consiste à se détourner durant un an de l’e-commerce pour ne cibler que les « envois critiques », à savoir les applications où les questions de traçabilité et de sécurité sont cruciales. L’entreprise cible les logisticiens, les assureurs de transport, mais aussi les laboratoires pharmaceutiques, les électroniciens ou les négociants en vin. Elle leur propose une traçabilité sans faille, un système de verrouillage à distance et même une caméra pour tenir sous contrôle le produit. « On l’oublie souvent, mais des millions de colis sont perdus chaque jour et tant d’autres sont endommagés, explique Denis Mourrain, or, dans beaucoup de domaines d’activité, il est essentiel que le produit arrive à l’heure et en bon état. » Confrontée comme toutes les entreprises du secteur technologique à des problèmes d’approvisionnements en puces et semi-conducteurs, LivingPackets fait le pari de la qualité plutôt que celui de la quantité. L’entreprise ne produira que 20 000 Box pour l’année, qu'elle louera pour un prix légèrement plus élevé que celui prévu auparavant qui était basé sur les volumes de l'e-commerce, soit 200 euros par envoi. Sachant qu’une Box doit accomplir, en théorie, trois rotations par mois, cela devrait permettre de générer 144 millions d’euros de chiffre d’affaires par an, soit de quoi assurer la pérennité de l’entreprise au moins sur cette période « compliquée », avant de reprendre le chemin des plus gros volumes et de l'e-commerce.

Réalité immersive

Faisant le constat que sa Box est bien connue des initiés, mais assez peu du grand public, LivingPackets a également décidé d’ouvrir un showroom en plein Paris, rue d’Aboukir, pour mieux se faire connaître. Les locaux, d’environ 60 m², sur deux niveaux, accueilleront au premier étage les bureaux de l’entreprise. Au rez-de-chaussée, par contre, place aux démonstrations et aux expériences virtuelles : « Il n’est pas simple de mettre en évidence tout ce que notre boîte sait faire, avec la réalité immersive nous montrons comment emballer un objet et comment on peut le suivre tout le long de la supply chain », argumente Denis Mourrain. Et d'ajouter : « Ce sera un espace de travail et d’échanges, l’idée est aussi de comprendre comment notre emballage est perçu par les utilisateurs afin de l’améliorer. » Les visiteurs pourront voir, toucher, ouvrir les Box placées sur des tables, dans l’écrin cosy d’une belle boutique parisienne qui fait réellement la différence par rapport aux étagères des magasins où l’on a l’habitude d’acheter les emballages de transport. Les entreprises, quant à elles, pourront évaluer les possibilités liées à l’emploi de la Box pour leurs activités ou même – comme l’envisage LivingPackets – étudier la possibilité d’exporter la tablette qui fait office d’écran, afin de l’utiliser sur des emballages de plus grandes dimensions. Cet espace est aussi un outil pour promouvoir les ventes. « Le réemploi des emballages suscite beaucoup d’intérêt chez le grand public, souligne Denis Mourrain, et certains sont prêts à s’engager pour soutenir notre projet. Nous croyons beaucoup à ce modèle de développement basé sur le partage. » Fort de ce constat, LivingPackets propose désormais ses emballages à la vente aux particuliers, au prix de 399 euros, en offrant, en contrepartie, 30% des bénéfices liés à la location. Gagner de l'argent en faisant un geste pour l'environnement : l'offre a de quoi séduire... Ils sont déjà quelques centaines à avoir franchi le pas.