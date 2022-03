Une nouvelle acquisition pour Alliance étiquettes

Olivier Laulan s’en était ouvert à Emballages Magazine lors de son interview en 2020. Des rachats étaient au programme, notamment à l’étranger. C’est finalement sur une entreprise française que le groupe qu’il préside, Alliance étiquettes, a jeté son dévolu, en acquérant une société bretonne, Bernétic. Créée en 1984 par la famille Carré, cette entreprise, basée à Berné, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lorient (Morbihan), fabrique des étiquettes adhésives pour les secteurs de l'agroalimentaire et de l'industrie. Elle réalise un chiffre d’affaires d’une dizaine de millions d’euros et emploie 60 salariés. Outillée pour imprimer en flexo, offset et en numérique, elle dispose d’un site de 2000 m² et se prétend capable d’intervenir sur les grandes comme sur les petites et moyennes séries. Ce rachat apporte des complémentarités géographiques et techniques. L’impression flexo UV, dont Bernétic se revendique comme un spécialiste, vient compléter la palette de technologies proposée par Alliance étiquettes.

