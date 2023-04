Une même REP pour les emballages ménagers et les papiers

Évoquée par Emballages Magazine le 5 avril, la fusion des emballages ménagers et des papiers graphiques au sein d’une même filière répondant au principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est actée. Issue d’une proposition (PPL) initiée par les députés (Renaissance) Denis Masséglia et Aurore Bergé, la loi 2023-305 du 24 avril 2023 est parue au Journal officiel (JO) du 25 avril. Sont touchés « les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordres ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]