Une marque dédiée à l’étain chez Alliance étiquettes

Comptant parmi les groupes qui possèdent aujourd’hui une taille conséquente sur le marché français de l’étiquette adhésive, Alliance étiquettes crée un pôle dédié aux produits en étain. Baptisé Etincia, celui-ci réunit Applic’Étains et Étiq’Étains, deux entreprises rachetées par le groupe en, respectivement, 2017 et 2021. La nouvelle marque s’adresse aux maisons de luxe dans les secteurs de la parfumerie et des cosmétiques, des vins et spiritueux, de l’épicerie fine et de la décoration d’intérieur.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]