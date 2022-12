Une loi pour faire plus de place au solaire en France

Si la France n’a pas atteint ses objectifs en matière d’énergies renouvelables, ce n’est pas uniquement à cause de problèmes d’acceptabilité et de lenteurs administratives. C’est aussi, pour le solaire du moins, par manque de place disponible. «Le foncier n’est pas un sujet pour l’éolien, dont l’empreinte au sol est très faible», explique Alexandre Roesch, le délégué général du Syndicat des énergies renouvelables (SER). En revanche, en attendant la fin des expérimentations de panneaux solaires biface verticaux par la CNR et Engie, un mégawatt de solaire installé nécessite un hectare de manière incompressible.

