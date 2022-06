Une logistique saveur tropiques

La startup néerlandaise CocoPallet produit des palettes fabriquées à partir de fibres de noix de coco, une matière importée d’Asie et habituellement gaspillée ou brûlée. Sans liant ni résines synthétiques, ces palettes sont fabriquées grâce aux outils de la société Frimo, qui les exposait sur le salon des composites JEC.

©CocoPallet

Grâce à une méthode de traitement spécialement développée par Frimo pour CocoPallet, l'enveloppe de noix de coco sous forme de fibres et de poudre est comprimée sous pression et à chaud pour former des palettes solides. Au cours du processus, les fibres de noix de coco se lient grâce à la lignine naturellement contenue dans la matière. Frimo soutient cette jeune pousse depuis plusieurs années. Le fournisseur de systèmes de production pour la fabrication de composants en plastique a ainsi développé avec CocoPallet un système de remplissage et de dosage ainsi qu'un prototype d'outil pour produire ces palettes empilables. Lorsqu’elles sont utilisées comme alternative aux palettes d'exportation en bois à usage unique en provenance d'Asie, ces palettes recyclables et biodégradables sont en comparaison moins coûteuses et émettrices de CO2. Leur conception emboîtable permet de gagner 70 % d'espace de transport et de stockage.

©CocoPallet