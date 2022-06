Une information judiciaire ouverte pour «non-déclaration d'incident» à la centrale nucléaire du Tricastin

Selon Le Monde, une information judiciaire portant sur une douzaine d'infractions potentiellement commises à la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) entre 2017 et 2021 a été ouverte. « Non-déclaration d'incident ou d'accident », « mise en danger d'autrui », et « faux et usages de faux » figurent dans la liste des chefs d'accusation.