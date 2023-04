Une indication d’origine pour les miels européens

Dans une directive relative aux « standards marketing » soumis pour consultation aux États membres et aux eurodéputés dévoilé le 21 avril, la Commission européenne veut notamment rendre obligatoire le détail des pays d'origine sur les étiquettes des pots de miel. Une enquête de l’exécutif européen publiée le 23 mars, montre que, sur 320 échantillons de miels importés récemment contrôlés, environ 46% étaient fortement suspectés de déroger aux règles de l'Union européenne, notamment via l'ajout de sirops de sucre destinés à faire chuter le coût de revient. La proposition vise ainsi à durcir les « normes de commercialisation » afin « d’aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]