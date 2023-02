Une hausse modérée se profile à Wall Street, l'Europe reste dans le rouge

PARIS (Reuters) - Wall Street se dirige vers une progression prudente mercredi au lendemain d'une forte baisse et les principales Bourses européennes reculent à mi-séance, la crainte d'une hausse de taux plus importante aux Etats-Unis comme en Europe continuant de peser sur le sentiment de marché. Les contrats à terme sur les indices new-yorkais donnent une hausse de 0,22% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq.

Wall Street a perdu plus de 2% mardi, sa pire performance de l'année, le rebond de l'indice PMI américain en février, au plus haut depuis huit mois, confortant l'idée que la Réserve fédérale devra se montrer encore plus restrictive pour freiner l'économie. À Paris, le CAC 40 perd 0,41% à 7.278,95 points vers 12h40 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,2% et à Londres, le FTSE de 0,85%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 baisse de 0,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,35% et le Stoxx 600 de 0,37%.

Les marchés américains pourraient réagir à la publication à 19h00 GMT du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui sera examiné à la loupe pour y déceler de nouvelles indications sur l'état d'esprit des principaux responsables de la politique monétaire sur le niveau des taux d'intérêt.

Plusieurs indicateurs au cours des dernières semaines, qui ont illustré la solidité de l'économie américaine notamment, ont mis à mal le rally boursier du début d'année, basé sur un scénario de ralentissement économique à même de convaincre les banques centrales de suspendre la remontée de leurs taux d'intérêt.

"Le marché a été trop optimiste", a déclaré Luca Paolini, stratège en chef chez Pictet Asset Management. "Les données économiques ont été beaucoup plus résilientes que ce que nous pensions tous."

L'indice mondial MSCI, qui avait rebondi de 7,1% en janvier, cède plus de 2% depuis début février, pénalisé par un solide rapport sur l'emploi américain, la révision à la hausse des prévisions de croissance des analystes et la ténacité de l'inflation. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

En Bourse, Danone avance de 3,33%, le groupe alimentaire ayant dégagé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre meilleur qu'attendu, tiré par la hausse des prix.

Stellantis gagne 1,29% après avoir publié une croissance supérieure aux attentes de son bénéfice opérationnel au deuxième semestre.

Dans le rouge, Korian décroche de 19,81% pour accuser la plus forte baisse en séance jamais enregistrée depuis sa cotation fin 2006, après la publication de résultats annuels et prévisions pour 2023 jugés décevants.

La banque britannique Lloyds cède 1,22% après la stagnation de son bénéfice 2022, l'augmentation des provisions pour créances douteuses ayant contrebalancé la hausse de revenus.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans a atteint son plus haut niveau en plus de dix ans avec la perspective d'un taux terminal des banques centrales plus élevé qu'attendu auparavant. Il revient à 2,513% après avoir atteint 2,57% pour la première fois depuis août 2011. Le rendement de l'OAT de même échéance est sous le seuil de 3% après un plus haut en séance depuis le début d'année à 3,059%.

Leur équivalent américain a lui inscrit un pic depuis mi-novembre proche de 4% avant de refluer autour de 3,921%.

CHANGES Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises internationales et l'euro s'échange légèrement en dessous de 1,065 dollar.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en baisse pour la troisième séance d'affilée, l'inquiétude concernant la demande prenant de l'ampleur à quelques heures de la publication des "minutes" de la Fed, qui pourraient suggérer que d'autres hausses de taux sont nécessaires.

Le Brent perd 0,58% à 82,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,5% à 75,98 dollars.

PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par)