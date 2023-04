Une expertise globale au service des solutions d’assemblage par collage

Les process d'assemblage répondent à différentes exigences d’applications. Ils doivent prendre en compte les besoins des consommateurs, la forme des produits et les matériaux. Le collage peut remplacer non seulement le soudage, le rivetage, le vissage et le brasage, mais il permet également de nouvelles combinaisons de matériaux. Il est particulièrement recommandé lorsque les vis et les rivets fragilisent un composé à base de fibre (verre, lin, carbone…), ou lorsque les opérations de soudage et de brasage surchauffent le matériau. En simplifiant la conception, en améliorant la fiabilité des process et en augmentant la productivité, l’assemblage par collage répond à un panel étendu d’applications.

Des réservoirs de dosage de nouvelle génération

« Ces trente dernières années, nous avons conçu et intégré des solutions d’application perfectionnées pour de nombreux clients », explique Vincent Cossin, expert technique équipements Europe. Les équipements permettent de déposer une large gamme d’adhésifs ou de produits d’étanchéité. Des produits (acryliques, anaérobies, cyanoacrylates, époxys…) à la viscosité fluide ou épaisse, qui pourront aussi être polymérisés à l’aide de systèmes ultra-violets (UV) pour les adhésifs de technologie UV. Alimentés à partir de flacons, de cartouches ou de seringues, ils permettent l’utilisation d’un large éventail de technologies adhésives (notamment anaérobies), et s’adaptent à de nombreuses méthodes d’assemblage.

Parmi les dernières innovations, les réservoirs de dosage de nouvelle génération sont conçus pour des adhésifs monocomposants. Ils sont destinés en particulier aux ateliers, aux laboratoires, et aux installations industrielles dans le cadre de processus semi-automatiques. Ces unités pourront être associées à un applicateur ergonomique de dépose pour les applications manuelles sur un poste de travail, ou à un contrôleur et à des valves de déposes compactes pour les processus semi-automatiques et automatiques.

Des systèmes de dépose intégrés

Les nouveaux systèmes intégrés combinent quant à eux les avantages d’un contrôleur de dépose et d’un réservoir de dosage. Leur conception se compose de deux canaux numériques indépendants pour une gestion différenciée du temps de dépose. Ses sorties peuvent être utilisées pour contrôler des valves de dépose, ou un applicateur manuel pneumatique. À l’usage, les solutions intégrées assurent une meilleure connectivité numérique, et une régulation précise de la pression indispensable pour les applications de produits à faible viscosité.

Afin d’améliorer l’efficacité des process d’assemblage tout en minimisant les pertes de produit et en réduisant les coûts de fabrication, des robots de dépose automatiques ont été également développés. « Ces systèmes simplifient la dépose d’adhésifs et de produits d’étanchéité sur des surfaces complexes », observe Laurianne Ollivier, chargée de marketing et communication France & Benelux.

Destinés à des applications sur un poste de travail ou au sein de lignes de production entièrement automatisées, les réservoirs de dosage et les systèmes de dépose intégrés offrent des solutions efficaces pour des environnements de production exigeants.

Une polymérisation aux UV par LED

Les techniques d’application se complètent à présent de nouvelles solutions de photopolymérisation par exposition sous rayonnement UV (ultra-violet) à LED. Elles comprennent des systèmes de polymérisation à large surface, ou par points à haute densité. Compactes et flexibles, les solutions développées peuvent être portables ou fixes. À titre d’exemple, une large surface d’exposition permettra la polymérisation de grands assemblages. Les modules à LED peuvent être placés côte à côte, au besoin, pour étendre encore davantage la zone de polymérisation. L’équipement peut s’utiliser sur un poste de travail ou bien être intégré dans un processus automatique. « Les solutions de nouvelle génération combinent une puissance élevée, à un fonctionnement continu et à une longue durée de vie », résume Vincent Cossin, expert technique équipements Europe. Sans émission d’infra-rouge (source de chaleur sur la zone exposée) et utilisables immédiatement (sans préchauffage), ces sources de lumière permettent une polymérisation optimale sur une vaste gamme d’adhésifs polymérisables aux UV ou à la lumière visible.

Un service complet

Un bon assemblage dépend de plusieurs aspects essentiels. Si l’équipement, le degré d’automatisation, l’expertise en matière d’adhésifs et d’application sont des points fondamentaux, le service global constitue la base du support apporté aux solutions techniques déployées. Grâce à cette approche globale, Henkel apporte un appui complet aux entreprises. Le spécialiste met son expertise technique éprouvée au service des fabricants à travers notamment des formations dispensées sur place ou à distance.

Outre l’intégration des systèmes d’assemblage par collage dans la fabrication, le service réparation et après-vente assiste les clients pour le suivi des pièces de rechange et des consommables (aiguilles, embouts et buses). Les réparations complexes et le remplacement des équipements sont définis en fonction des exigences de l’application. Un savoir-faire complet qui permettra aux fabricants de développer de nouveaux projets sur le marché mondial de l’assemblage.

Contenu proposé par HENKEL