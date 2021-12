Une enveloppe de 35 à 40 millions d’euros pour construire à Blyes une usine du futur vendue "clés en main"

Une usine du futur "clés en main" va voir le jour à Blyes, dans l’Ain. Elle sera composée d’un bâtiment principal de 42 600 m² comprenant quatre modules: deux, centraux, dédiés à la production et deux, situés aux extrémités, pouvant servir au stockage avec huit quais de chargement chacun. La toiture, en partie végétalisée, intégrera une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2,6 mégawatts crête (Mwc) pour une production équivalente à la consommation électrique de 1 530 habitants. Un parking silo de 502 places en épi, recouvert d’une ombrière photovoltaïque, sera relié au bâtiment principal par une passerelle, et 37 000 m² d’espaces verts dont une partie aménagée en zone de détente pour les usagers du site et en sentier de découverte de la biodiversité compléteront cet aménagement éco-responsable sur un terrain de 11 hectares situé à l’entrée du Parc industriel de la plaine de l’Ain.