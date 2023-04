Une école pour apprendre à emballer les œuvres d’art

Un chiffre d’affaires multiplié par deux ou par trois tous les ans depuis 2020, des perspectives de croissance alléchantes mais pas assez de salariés pour répondre à la demande faute d’offre suffisante et qualifiée sur le marché du travail : voilà à quoi est confronté ThePackengers depuis quelques mois. Partant du constat que son métier « ne s’apprend pas à l’école », la société spécialisée dans l’emballage et le transport d’œuvres d’art, d’objets vintage et autres articles de collection a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant en place sa propre formation, avec l’aide de l’École des nouveaux mondes. Baptisé ENM Fine Art, le cursus, d’une durée de quinze mois, a commencé il y a deux semaines dans les locaux de son partenaire à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Les 20 élèves inscrits devraient donc être opérationnels mi-2024.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]