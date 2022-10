Une double étiquette pour les pâtes Lustucru

En mars dernier, Lustucru lançait sa gamme « Les bonnes pâtes françaises », « 100% engagée ». Avec une première revendiquée dans ce rayon : « le premier emballage 100% papier », jusqu’à l’étiquette de refermeture, « permettant une fabrication zéro plastique sur l’ensemble de son process ». A la clé, une économie de 40 tonnes de plastiques et de 160 tonnes de carton par an. En outre, le consommateur peut mieux « sentir et imaginer » les pâtes à travers l’emballage.

Ouverture sans arrachage

Picourt Packaging complète l’information aujourd’hui en dévoilant les caractéristiques de l’étiquette. En effet, comment un système d’ouverture/refermeture facile n’arrache-t-il pas un emballage en papier ?

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]