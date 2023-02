Une dizaine de start-up industrielles parmi les 120 entreprises les plus dynamiques de la French Tech

On connaît enfin les 120 start-up françaises sélectionnées pour faire partie de l'édition 2023 du label French Tech Next40/120, qui s’inscrit pleinement dans le cadre du plan d’investissement France 2030. Une dizaine de jeunes pousses issues de l’industrie font partie de ce classement, et sept d'entre elles décrochent même une place dans le Top 40, qui nécessite un statut de licorne ou d’avoir levé au moins 100 millions d’euros entre 2020 et 2022. Déjà sélectionnés l'année dernière, DNA Script, Exotec, Ledger, Ynsect sont rejoints cette année par Flying Whales, Innovafeed et Verkor. Qu'elles prévoient de faire décoller des dirigeables ou de favoriser l'essor de la nourriture animale à base d'insectes, plusieurs d’entre elles se positionnent en faveur de la transition écologique.

