Une « cuvée neutre carbone » pour un margaux

Ce n’est encore qu’un projet : le Château Donzac, grand cru classé de Margaux, proposera en 2025, pour son millésime 2023, une cuvée neutre en carbone. La démarche veut s’inscrire dans le cadre d’une décarbonation globale du domaine. Le château liste des essais d’intrants issus à 100% de « matières premières naturelles qui stimulent l’immunité naturelle de la plante et améliorent la vie biologique des sols », le réemploi des bouteilles – avec le réseau de consigne, lavage et logistique Luz environnement à Langon (Gironde) –, et l’abandon de la capsule en aluminium au profit de la cire végétale.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]