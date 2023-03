Une croissance record pour Mayr-Melnhof

+52,5% ! Le chiffre d’affaires du cartonnier autrichien Mayr-Melnhof (MM) a grimpé considérablement en 2022, pour s’établir à 4,68 milliards d’euros. Les résultats financiers enregistrent même des performances supérieures : +73,4% pour l’Ebitda, à 730 millions d’euros, +89,3% pour le bénéfice opérationnel, à 510 millions, et +81% pour le bénéfice net, à 345 millions. Le groupe l’explique par la croissance organique d’abord, en particulier une demande très dynamique et la répercussion des coûts de l’énergie et des matières premières dans les prix de vente. En outre, les acquisitions d’Essentra et d’Eson Pac ont consolidé les positions de MM dans l’emballage pharmaceutique secondaire et contribué au rebond des activités. Elles s’ajoutent aux rachats, en 2021, de Kotkamills et de l’usine polonaise de Kwidzyn à International Paper.

