Une connectivité haut débit dans les trains grâce à evo rail

La demande accrue de Wi-Fi à bord des trains à l'ère du numérique a mis à rude épreuve les opérateurs ferroviaires : en effet, les distances de trajet augmentant en faveur d’une vie hors de la ville, le Wi-Fi est devenu une véritable nécessité.



Une connexion 100 fois plus rapide qu’avec la 4G

Les réseaux mobiles 4G standard n’ont pas été spécifiquement conçus pour les opérateurs ferroviaires et le signal fourni n’est pas cohérent. Peu de trains maintiennent un débit de 50 Mbps, sans parler de 500 Mbps ou plus encore de gigabits. La demande de Wi-Fi dépasse déjà la capacité à bord. Les réseaux auront besoin d’un débit supérieur à 2,5 Gbps d’ici 2025 et devront quadrupler leur débit de données pour répondre aux besoins des passagers. Pour anticiper cette demande, une équipe expérimentée composée d’ingénieurs ferroviaires, de chercheurs universitaires et de l’une des principales sociétés de radio mmWave au monde a développé rail-5G. Conçue par evo rail, rail-5G est la première solution Internet multi-gigabit conçue pour les chemins de fer.

« Nos solutions de communication rail-5g (mmWave) ne nécessitent pas l'infrastructure complexe et onéreuse des systèmes cellulaires mobiles, notre solution est abordable, livrable et durable à long terme » déclare Simon Holmes, ingénieur et chef de projet digital evo rail.



La première solution Internet multi-gigabit conçue pour les chemins de fer

Rail-5G fonctionne via de petites unités radio au sol qui utilisent une technologie de formation de faisceau électronique pour transmettre et recevoir le signal dans une connexion continue de bout en bout. Ces dernières sont rapidement déployées sur des poteaux courts en bordure de voie ou sur des infrastructures existantes. Ce système innovant fournit plus de 1 Gbps à chaque train, permettant aux passagers de bénéficier d’une connexion de très haut débit même lorsque le train est complet.

Evo rail est le fournisseur exclusif de la solution de communications rail-5G (mmWave/ondes millimétriques), une offre qui va révolutionner l’expérience des passagers à bord des trains. Grâce à sa capacité à déployer le système rapidement dans le monde entier, rail-5G fournit un train compatible gigabit, notamment lors des passages dans les tunnels, pour une expérience similaire à celle que l’on peut avoir chez soi ou au bureau. Cette solution neutre en carbone permet aux passagers de bénéficier de niveaux de connectivité sans précédent, avec une vitesse similaire à celle à laquelle ils sont habitués.

Grâce à la technologie des ondes millimétriques, rail-5G peut fournir un Wi-Fi à haut débit à moindre coût.



Rail-5G a pour ambition de faire revenir les passagers dans les trains

La solution rail-5G a été développée pour être exclusivement installée dans les trains par des experts du transport ferroviaire.

Testé sur plusieurs voies opérationnelles, rail-5G a fait l'objet d'un projet pilote à grande échelle dans les trains de banlieue et sur la liaison interurbaine la plus fréquentée de South Western Railway sur une longueur de 70 km, l’occasion de démontrer que la solution rail-5G peut fournir en permanence un débit supérieur à un gigabit par seconde (Gbps) dans un train en mouvement.



Abordable et économique, rail-5G ne nécessite qu’une fraction de la puissance de mobile 4G ou 5G. Les futurs déploiements seront partiellement autoalimentés par l’énergie solaire et éolienne, l’objectif étant d’être le premier système de communication neutre en carbone d’ici 2025.



Contenu proposé par evo rail