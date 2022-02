«Une conduite du changement est à mener pour déployer des bétons bas carbone», note Christian Cremona de Bouygues Construction

Christian Cremona, directeur du pôle Ingénierie matériaux, et directeur de la R&D Matériaux et structures de Bouygues Construction, revient pour L'Usine Nouvelle sur les enjeux du déploiement de la RE2020 et le recours aux bétons « bas carbone » dans l’activité du groupe spécialisé dans le bâtiment et les travaux publics, qui emploie 58 000 personnes, dans 60 pays.