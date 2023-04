Une conciergerie pour les viticulteurs

Confrontés à l’inflation des prix des bouteilles en verre et à des difficultés d’approvisionnement de plus en plus importantes, de nombreux vignerons, négociants et syndicats viticoles peinent à embouteiller leur production. Or, beaucoup de ces acteurs ne savent pas nécessairement où acheter les matières sèches dont ils ont besoin. Créée en 2017 à Bédarrides (Vaucluse), Cap10 peut leur venir en aide. L’entreprise se positionne en effet comme la première conciergerie en packaging – bouteilles, cartons, BIB, bouchons, capsules, palettes, films, intercalaires « sleep sheet »… – dans cet univers ainsi que celui des liquides alimentaires.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]