Une cinquième unité de recyclage de PET pour Plastipak

Et de cinq ! L’américain Plastipak vient de mettre en service sa cinquième usine de recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) à Tolède, en Espagne. Cette unité, implantée à côté d’un site de fabrication de préformes, produira 20 000 tonnes de PET recyclé par an. La matière première, de qualité alimentaire, pourra être utilisée dans les préformes, les bouteilles et d’autres emballages. Plastipak revendique ainsi le premier rang européen dans la production de rPET apte au contact alimentaire, avec une capacité annuelle totale de 150 000 tonnes.

