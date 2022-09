Une centrale au fioul flottante pour sécuriser la production de la SLN en Nouvelle-Calédonie

Enfin une solution provisoire pour La Société Le Nickel (SLN). La filiale du groupe minier Eramet, spécialisée dans l'extraction et la transformation de nickel en Nouvelle-Calédonie, a annoncé avoir réceptionné une centrale au fioul flottante. Partie de Turquie le 16 juillet et arrivée à Nouméa le 3 septembre, cette centrale accostée temporaire (CAT) a été louée au turc Karpowership, leader mondial des navires-centrales, pour une durée de trois ans. Mis en service début octobre, l'équipement produira jusqu'à 200 MW et deviendra ainsi la plus grande unité de production électrique du territoire.

