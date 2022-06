Une campagne internationale pour sensibiliser au recyclage des canettes

Le 5 juin, à l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, le programme de recyclage des canettes hors foyer « Every can counts » lance la deuxième édition de sa campagne de sensibilisation des consommateurs au tri des canettes. L’événement se déroule du 3 au 5 juin dans dix-sept pays d’Europe et d’Amérique latine, sur leurs plus beaux sites touristiques. L’objectif est d’attirer l’attention des habitants et des touristes, de manière ludique et incitative, sur le recyclage d’un emballage nomade par excellence, consommé à 32% hors du domicile en Europe.

[...]