Une bouteille « crocodile » pour un costières-de-nîmes de Joseph Castan

La ville de Nîmes possède pour emblème un crocodile enchaîné à un palmier. Les Romains avaient voulu ainsi symboliser la victoire d’Auguste sur les armées égyptiennes d’Antoine et de Cléopâtre. Stylisé, ce blason est repris sur les bouteilles du syndicat des vignerons de l’AOC costières-de-nîmes. Mais Vianney Castan, le fondateur de la maison languedocienne Joseph Castan, souhaitait produire un vin haut de gamme dans cette appellation, « dans une bouteille marquante, qui attire l’œil et retient immanquablement l’attention du consommateur », explique-t-il. Son vœu se réalise désormais avec le lancement de la cuvée Crocodile Dandy, en rosé et en rouge, dans une bouteille gravée à l’aspect peau de crocodile, conçue avec le verrier O-I.

