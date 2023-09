Une bâche en fibre de verre pour protéger les toiles de maître

Tout s’emballe… surtout si un incendie se déclare. Spécialisé dans les textiles techniques et laminés, Otego a mis au point Fireguard pour protéger les œuvres d’art et les objets de valeur des incendies. Constituée de fibre de verre et d’un revêtement aluminisé, sa bâche retarde l’action du feu et des suies. Elle peut également être utilisée pour faire barrière à l’eau ou à la chaleur.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]