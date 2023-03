Une année exceptionnelle pour Thales, 150 emplois supprimés chez Tereos… Le Top/Flop de la semaine

Excellents résultats pour Thales en 2022

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans un contexte de regain des tensions internationales, le géant de la défense Thales a annoncé avoir réalisé en 2022 un chiffre d’affaires en croissance de 8,5% s’élevant à 17,6 milliards d’euros, et une marge d’EBIT net s’envolant à 11%. Sa prise de commande a atteint quant à elle le montant record de 23,6 milliards d’euros. En 2023, Thales compte surfer sur ce succès en embauchant 12 000 personnes, et souhaite également étendre les capacités de production de plus de 14 de ses sites à l’étranger et en France.

Un plan de restructuration chez Tereos

Le sucrier Tereos, connu notamment pour sa marque Béghin-Say, a annoncé mercredi 8 mars «un projet de réorganisation de son activité industrielle en France». Il va ainsi supprimer 150 emplois sur deux sites de production et céder un troisième. Une décision qu’il justifie par le besoin de «retrouver des marges de manœuvre financières pour sauvegarder sa compétitivité». Le groupe a pourtant affiché une amélioration de ses bénéfices, avec un Ebitda de 769 millions d’euros (+81%) sur la période d’avril à décembre 2022.