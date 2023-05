Une acquisition ciblée pour Kodak

Racheter un fournisseur pour intégrer son savoir-faire : tel est le levier qui a poussé Kodak à acquérir Graphic Systems Services. Basée à Springboro (Ohio), aux États-Unis, à proximité du centre de conception et de fabrication des presses jet d'encre que le groupe américain possède à Dayton, cette entreprise familiale compte parmi ses fournisseurs de premier rang. La société fabrique des systèmes de transport de bande papier pour presses jet d’encre ainsi que d'autres composants pour l’impression et propose des services d'ingénierie associés. Elle fournit à Kodak des systèmes de guidage et de traction pour la gamme d’imprimantes Prosper, notamment les modèles Ultra 520 et 7000 Turbo.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]