Une acquisition chinoise dans le médical pour Amcor

Le groupe australien d’emballage Amcor a plus d’une corde à son arc. Emballages pour l’alimentation, les boissons, les produits ménagers et la cosmétique, il applique aussi son savoir-faire dans le secteur des conditionnements pharmaceutiques et médicaux. C’est dans ce segment que celui qui est notamment le leader mondial des emballages souples se renforce en rachetant le « principal fournisseur d’emballages de dispositif médicaux », MDK.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]