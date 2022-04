Un X-Ponts pour diriger Precia Molen

Passage de témoin à la tête de Precia Molen, spécialiste français du pesage. René Colombel cède sa place de président du directoire à Frédéric Mey qui recouvrira ses nouvelles fonctions à partir du 2 mai. Diplômé de l’École polytechnique et du corps des Ponts et Chaussées, Frédéric Mey a commencé sa carrière au ministère de l’Économie et des Finances avant d’intégrer, en 1999, l’inspection générale de BNP Paribas. Ses débuts dans l’industrie datent de 2001.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]