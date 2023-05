Un vernis sans BPA chez AkzoNobel

S’il est interdit dans les contenants alimentaires dans quelques États européens, dont la France, le bisphénol A (BPA) reste utilisé dans de nombreux pays pour la fabrication de certains plastiques et résines. Au point que les producteurs de tôles en fer-blanc et aluminium et de boîtes métal disposent souvent de lignes parallèles pour servir les différents marchés. Mais, reconnu comme perturbateur endocrinien par l’Agence européenne des produits chimiques (Echa), le BPA a fait l’objet récemment d’une nouvelle évaluation des risques – beaucoup plus restrictive – de la part de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Dans ce contexte, le fabricant de peintures et vernis néerlandais AkzoNobel annonce le lancement d’une alternative pour le revêtement intérieur des couvercles de canettes.

