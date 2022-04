Midipile Mobility est une startup engagée dans la mobilité bas carbone. Elle développe et conçoit un véhicule intermédiaire à destination des professionnels de la logistique urbaine et du dernier kilomètre. L'entreprise propose une prestation clef en main comprenant un service logiciel (SaaS) permettant la gestion de la flotte, le calcul des coûts ou des émissions de CO2, un quadricycle à pédales, solaire et électrique, adapté à l’activité du professionnel, ainsi que sa maintenance et son assurance.

©Midipile

Le véhicule, connecté et modulable, est proposé en quatre déclinaisons : pickup, palette, caisse fermée ou version deux places. Si l'activité du client évolue, il peut changer sa déclinaison chaque mois.

Une carrosserie biosourcée

Le quadricycle léger de Midipile est recyclable à 98 %. Il s’assure une empreinte bas carbone notamment grâce à l’utilisation dans sa carrosserie du matériau composite Kairlin développé par la société Kaïros et conçu à partir de fibres de lin ou de chanvre. Kairlin présente les propriétés mécaniques d’un matériau composite tout en restant un thermoplastique recyclable et compostable en compost industriel. Il a été utilisé sous la forme de sandwich avec du liège pour réduire le poids du véhicule tout en gardant la rigidité nécessaire à la fabrication des portes et cloisons arrière. Les panneaux extérieurs blanc du quadricycle sont également en Kairlin pour résister à l’humidité et aux UV.