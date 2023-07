Un train direct pour Luxe Pack Monaco

Vous êtes train, voiture, avion ou hélicoptère ? Quand la décarbonation et la transition écologique sont au cœur des mutations de l’industrie et des services, la réponse passe par le rail, un moyen de transport aux émissions de gaz à effet de serre (GES) réduites, comme l’indique l’Agence de la transition écologique (Ademe). Après avoir travaillé sur les impacts de l’événement lui-même, Luxe Pack Monaco lance, en 2023, une expérience inédite : un voyage en « train spécial » le lundi 2 octobre pour se rendre directement à Monaco ! Comme l’explique Fabienne Germond, le but est de proposer, durant le trajet de six heures et demie, des séances de « networking » et de présentations agrémentées de moments de détente et de dégustations. De la gare de Lyon à Paris au Grimaldi Forum, « la prise en charge est totale », souligne la directrice d’un salon devenu « agence de voyages » à cette occasion. Fabienne Germond rappelle l’intérêt de rencontrer tous ses partenaires dans un même lieu : « Même si une majorité de nos clients vient en avion, il ne faut pas oublier que ce rassemblement leur évite bien souvent de nombreux autres déplacements pour aller rencontrer leurs fournisseurs, partenaires ou clients dans différentes villes du monde tout au long de l’année. »

TEST

Cette première a valeur de test : « Nous proposons ce train au départ de Paris en aller simple, mais si nous transformons l’essai, nous aimerions évidemment proposer l’aller et le retour. Et pourquoi pas, demain, proposer d’autres destinations ? » Organisé par Infopro Digital, l’éditeur d’Emballages Magazine, Luxe Pack Monaco se tient du 2 au 4 octobre. Pour Édition spéciale by Luxe Pack qui se tenait du 7 au 8 juin à Paris, les transports en commun ont très bien fait l’affaire…