Un test de recharge de flacon de gel douche en magasin réussi pour Nivea

Emballages magazine : En quoi consistait ce test de produit Nivea vendu en vrac ?

Jérôme Lerouge : Chez Nivea, nous regardons toutes les options qui s’offrent à nous en matière d’écoconception : intégration de matières recyclées, réduction du poids… C’est une approche standard que l’on effectue fréquemment. Et nous voulions aussi regarder d’autres systèmes pour tester la réutilisation. Pendant plus d’un an, nous avons essayé le réemploi de flacons de gel douche, grâce à des distributeurs installés dans quelques magasins en Allemagne. Grâce à cette expérimentation, nous avons testé le nombre de cycles, vu si les consommateurs réutilisaient la machine, s’ils comprenaient comment la machine fonctionnait. Cela a contribué à récupérer des emballages vides afin de faire des analyses, vérifier l’état de nos bouteilles, effectuer des tests de microbiologie.

[...]