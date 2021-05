Un syndicat attaque la RATP sur la pollution dans le métro francilien

Une nouvelle plainte vise la RATP pour la pollution dans le métro francilien. Après celle de l'association Respire en mars, qui dénonçait des faits de tromperie aggravée, c'est au tour du syndicat non représentatif SAT-RATP d'entamer une action en justice, pour mise en danger d'autrui et blessures involontaires. Dans un communiqué publié mercredi 26 mai, le syndicat explique s'appuyer en partie sur l'étude qu'avait réalisée Respire et qui attestait de « niveaux de pollution alarmants ». Selon ses résultats, la RATP ne communiquerait pas les véritables chiffres sur la pollution aux microparticules et l'air des métros parisiens atteindrait en réalité jusqu’à dix fois le seuil d’un pic de pollution en extérieur.