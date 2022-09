Un sourire et c’est dans la poche

Pour sa première expérience sur le marché du dentifrice, Arcade Beauty a développé pour le groupe Pierre Fabre une poche souple baptisée Ecopack dans un format 100 ml et en monomatériau prêt à être recyclé. La poche est conçue pour contenir le dentifrice bio Elgydium Blancheur. Elle est dotée d’un bouchon à visser et d’un soufflet. Plus léger qu’un tube classique, ce sachet recyclable permet également la suppression de l’usage d’aluminium.