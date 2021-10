Un smartphone sur deux écoulé dans le monde embarque déjà la 5G

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Apple L'iPhone 12 d'Apple, le smartphone 5G le plus vendu au monde.

La 5G continue sa conquête du marché des smartphones à vitesse grand V. Selon le cabinet Strategy Analytics, elle est présente dans près de la moitié des smartphones écoulés dans le monde au troisième trimestre 2021, et cette proportion devrait augmenter au quatrième trimestre 2021 à la faveur des fêtes de fin d’année. Sur l’ensemble de l’année, plus du tiers des smartphones vendus seraient compatibles avec la 5G.

Strategy Analytics fonde ses chiffres sur le suivi des 500 modèles de smartphones les plus vendus, représentant environ 93 % des ventes totales en volume dans le monde. «Au cours des huit derniers trimestres, nous avons assisté à une augmentation fulgurante des expéditions et des ventes de smartphones 5G en commençant par l'Asie, puis en Amérique du Nord, puis en Europe, explique l’analyste David Kerr sur le blog du cabinet. Le nombre de modèles 5G commercialisés parmi notre liste des 500 premiers smartphones du marché a explosé, passant de seulement 45 au premier trimestre 2020 à plus de 200 à la fin du troisième trimestre 2021. Au cours de la même période, la part de la 5G dans le total des expéditions mondiales de smartphones est passée à près de 50 %.»

