Le ministre délégué chargé des comptes publics Olivier Dusspot annonce que la douane va implanter son Service de l’origine et du Made in France (SOMIF) à Clermont-Ferrand, à partir du 2 mai 2022. Compétent sur l’ensemble du territoire national et fort de six agents spécialisés, il délivrera des décisions et informations aux entreprises, à des fins de marquage de l’origine ou d’utilisation optimale des accords commerciaux. Les missions étaient jusqu’à présent assurées par la direction générale des douanes en Île-de-France.

