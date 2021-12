Un sapin en verre recyclé prendra place à Bordeaux

15 jours gratuits et sans engagement

En septembre 2020, Pierre Hurmic, le maire (EELV) de Bordeaux (Gironde), faisait part de son souhait de renoncer à « l’arbre mort » faisant office de sapin de Noël sur la place Pey Berland et d’économiser au passage 60 000 euros. C‘est pourtant sans communiquer sur le montant de l’installation qu’il a présenté la sculpture qui le remplacera, du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022 : un sapin de verre et d’acier « recyclés et recyclables ».