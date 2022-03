Un robot tout terrain chez Nomad Robotics

Les véhicules à guidage automatique (AGV) et leur version plus évoluée que sont les robots mobiles autonomes (AMR) bénéficient d’un fort engouement dans les entrepôts, et toujours plus après la fin de ligne emballage, pour déplacer des marchandises d’un point à un autre en épargnant à l’opérateur des tâches fatigantes, répétitives et parfois dangereuses. Nomad Robotics, dont l’activité consiste à distribuer du matériel robotique en France, ajoute à son offre un nouvel engin, combinant à la fois les fonctions d’AGV et d’AMR, le Capra fabriqué par l’entreprise éponyme. Développé par Niels Jul Jacobsen, un ancien de MiR, aujourd’hui à la tête de Capra, cet appareil dispose comme d’autres AGV et AMR d’un châssis modulable que l’on apprête en fonction des applications à réaliser : nettoyage, inspection, transport. En procédant à quelques modifications, il est ainsi possible d'adapter le matériel pour lui permettre de manutentionner des Dolly 600 x 400, des palettes 1200 x 1000, des emballages industriels, ou encore des racks, afin, par exemple, d’approvisionner un poste de préparation de commande. Le Capra prend en charge les plateaux sur son socle jusqu'à 50 kg et les chariots jusqu'à 500 kg.

[...]