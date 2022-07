Comau lance un robot pour milieux sensibles

La robotique ne cesse de se développer sur les lignes d’emballage, dans le cadre d’applications de pick-and-place, d’assemblage ou, en fin de ligne, pour positionner des cartons ou des fardeaux sur des palettes. Or, ces mêmes lignes – dans des secteurs comme l’alimentaire, les boissons, la pharmacie ou la cosmétique – exigent des conditions d’hygiène de plus en plus strictes afin d’éviter toute contamination des produits, ce qui implique l’emploi d’équipements plus robustes et faciles à nettoyer. Le lancement par Comau du Racer-5 SE, où SE signifie environnements sensibles, se justifie au vu de ces évolutions. L’équipement, un robot industriel avec 6 degrés de liberté, affiche un degré de protection IP67 qui le rend résistant aux agressions extérieures, à l’eau, aux graisses, aux agents chimiques comme le peroxyde d’hydrogène, le chlore ou l’alcool qui sont notamment utilisés lors du lavage.

Lubrifiants de qualité alimentaire

Afin de réduire les risques de contamination, le constructeur emploie des lubrifiants de qualité alimentaire. La surface du robot, peinte en blanc, autorise un contact direct avec les aliments. Quant aux parties mécaniques visibles, à savoir les vis et les capuchons, elles sont en acier inoxydable, un matériau résistant aux chocs et aux produits chimiques. Sur un plan fonctionnel, le Racer-5 SE a été conçu afin de prendre place directement sur les lignes de conditionnement, installé sur une table, incliné, monté sur un mur ou au plafond. De conception compacte, il peut saisir une charge de 5 kg pour la déplacer d’un endroit à un autre. Sa portée maximale est de 809 mm. Une deuxième version, affiche en revanche une portée de 630 mm pour la même charge.

Filiale du groupe automobile Stellantis, Comau est spécialisé dans les solutions d’automatisation et les robots industriels. Basée à Turin en Italie, l’entreprise possède neuf sites de fabrication et emploie 4000 personnes dans treize pays.