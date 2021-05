Un robot chinois roule sur le sol martien

La Chine devient ce 22 mai la première nation à placer sur orbite, déposer et déployer un véhicule lors de sa première mission vers Mars. Le rover Zhurong, à propulsion solaire, a quitté sa capsule et avancé de quelques mètres sur le sol martien. Il est équipé d'instruments scientifiques et d'une caméra à haute résolution qui lui permettront d'étudier le sol et l'atmosphère de la planète rouge.