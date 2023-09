Un retrait à la suite d’un renvoi vers un site pornographique

Le lien affiché au dos des emballages renvoyait vers un site pornographique, et non le site du fabricant ! À la suite de cette découverte par plusieurs consommateurs et de l’alerte des médias, en Angleterre, Lidl a été contraint de rappeler en urgence les boîtes de biscuits pour enfants Pat’Patrouille, ou Paw Patrol en anglais. Le site, hébergé en Chine, a rapidement été bloqué.

