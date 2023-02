« Un retour de l’intérêt pour la NASH », observe Frédéric Cren, p-dg d'Inventiva

La biotech dijonnaise Inventiva a lancé un essai de phase III d’envergure contre la NASH. En attendant les résultats de cet essai, prévu pour 2025, la biotech, qui compte une centaine d’employés et bénéficie d’une double cotation sur l’Euronext et le Nasdaq, poursuit son développement. Stratégie de financement, calendrier, concurrence sur la NASH, entretien avec son p-dg et cofondateur, Frédéric Cren.